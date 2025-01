Inaugurato a Messina il nuovo Pronto Soccorso al Policlinico G. Martino

Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha inaugurato il nuovo pronto soccorso generale del Policlinico “Gaetano Martino” di Messina, sottolineando l’importanza della gestione efficace delle strutture sanitarie. «Queste inaugurazioni sono frutto di lavoro, ma il vero obiettivo è garantire efficienza e continuità», ha dichiarato il governatore, ribadendo il suo impegno affinché le strutture sanitarie regionali operino in modo ottimale.

Dopo il taglio del nastro, Schifani ha visitato la nuova area emergenze, situata nuovamente nel padiglione E dell’ospedale. Alla cerimonia erano presenti l’assessore regionale alla Salute Daniela Faraoni, l’assessore al Turismo Elvira Amata, il presidente della Commissione Salute dell’Assemblea regionale siciliana Giuseppe Laccoto, la rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, il sindaco Federico Basile, il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria Giorgio Giulio Santonocito, oltre a rappresentanti delle istituzioni civili, militari e religiose e personale sanitario.

Intervenendo in aula magna dopo la visita ai reparti, Schifani ha ribadito la necessità di un cambio di mentalità per migliorare il sistema sanitario siciliano. «Le aree di emergenza non sono solo presidi sanitari, ma rappresentano anche un supporto sociale e umano per chi ha bisogno di cure», ha affermato. Ha poi evidenziato il lavoro svolto con i direttori dei dipartimenti regionali per accelerare l’utilizzo dei fondi destinati alla Sanità, ringraziando l’ex assessore Giovanna Volo e assicurando continuità con l’attuale assessore Daniela Faraoni.

L’assessore Faraoni ha espresso soddisfazione per il nuovo pronto soccorso, considerandolo un modello da replicare nelle altre città siciliane. «Dobbiamo creare una rete sanitaria territoriale che risponda a tutte le esigenze della popolazione», ha dichiarato, evidenziando il ruolo dei Policlinici come riferimento per il sistema sanitario regionale. Ha inoltre ringraziato il direttore Santonocito per il lavoro svolto, ribadendo l’impegno a sviluppare strutture analoghe a Palermo e nelle altre province.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁