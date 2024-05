Rischio commissariamento per Comuni siciliani inadempienti

La Regione Siciliana ha recentemente emesso un avviso ai Comuni, ai Liberi consorzi e alle Città metropolitane che non hanno ancora approvato i bilanci di previsione per il triennio 2024-2026. L’assessorato regionale delle Autonomie locali sollecita tali enti a completare le procedure necessarie. Per le amministrazioni che hanno già dato il via libera, è richiesta una verifica accurata riguardo alla trasmissione dei documenti, controllando l’apposito elenco sul portale ufficiale della Regione.

Fino al 6 maggio, solo il 35% delle amministrazioni ha approvato il proprio documento di programmazione finanziaria, ovvero 143 enti su un totale esaminato. Questo ritardo comporta un rischio concreto di commissariamento, un’azione correttiva che la Regione è pronta ad attuare. Infatti, l’assessorato ha notificato che la nomina dei commissari è già in una fase avanzata e potrebbe essere attuata a breve.

Il bilancio di previsione è un elemento cruciale per la gestione finanziaria degli enti locali, essenziale per la pianificazione delle attività e dei servizi da erogare ai cittadini nei prossimi anni. È indispensabile per l’autorizzazione delle spese future. L’assessorato ha concesso una proroga nelle scorse settimane, ma ora si mostra inflessibile sulla necessità di adempiere a questi obblighi legali.

© Riproduzione riservata.

Stampa Articolo