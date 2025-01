“Contrastare la povertà sanitaria” nascono gli Ambulatori di prossimità

L’Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) di Messina ha annunciato l’apertura degli Ambulatori di prossimità a partire da lunedì 27 gennaio 2025, nell’ambito del Programma Nazionale di Equità nella Salute (PNES). Le strutture, operative nei Distretti di Messina, Milazzo, Barcellona e Mistretta, nascono per contrastare la povertà sanitaria e garantire l’accesso ai servizi di salute alle fasce più vulnerabili della popolazione.

Il progetto, finanziato con 5.872.562 euro attraverso il Fondo Coesione Italia 2021-2027 e cofinanziato dall’Unione Europea (FERS e FSE+), mira a ridurre le disuguaglianze socio-economiche e territoriali. Gli Ambulatori si rivolgono a soggetti in condizioni di marginalità, tra cui individui a basso reddito, anziani, migranti e persone senza fissa dimora, spesso escluse dall’accesso ai servizi essenziali.

Ogni struttura dispone di un’équipe multidisciplinare composta da medici, infermieri, assistenti sociali, mediatori culturali e personale amministrativo. I servizi offerti comprendono visite mediche generali, consulenze pediatriche, screening sanitari, osservazioni dello stato di salute e rilascio di codici STP/ENI per cittadini stranieri temporaneamente presenti. Inoltre, sono previsti servizi odontoiatrici, con la disponibilità di camper mobili attrezzati per raggiungere località isolate.

Il Direttore Generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato: “Con l’apertura di questi ambulatori di prossimità, intendiamo garantire un accesso equo alle cure per tutti, specialmente per coloro che si trovano in situazioni di vulnerabilità”.

Gli Ambulatori opereranno in Via Aurelio Saffi n. 2 a Messina, Via G.B. Impallomeni n. 45 a Milazzo e Via Giovanni Verga a Mistretta, con orari differenziati. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti nell’innovazione organizzativa e tecnologica, favorendo la salute pubblica e l’educazione sanitaria.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁