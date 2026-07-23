Si è insediata la nuova Commissione regionale dei Lavori pubblici della Sicilia, organismo chiamato a esprimere il proprio parere sugli interventi regionali di importo superiore ai 20 milioni di euro. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha evidenziato che l’avvio delle attività della Commissione rappresenta un passaggio coerente con gli obiettivi del governo Schifani finalizzati a rendere più rapide le procedure amministrative legate alla realizzazione delle opere pubbliche.

L’assessore ha sottolineato la composizione interdisciplinare dell’organismo, formato da cinque consulenti tecnico-giuridici provenienti dal mondo accademico e istituzionale. Tra questi figurano docenti delle Università di Palermo, Catania ed Enna, con competenze nei settori della geologia, della geotecnica e dell’ingegneria strutturale, oltre a un giurista che ricopre attualmente la presidenza del Tar Friuli Venezia Giulia. «Sono certo che sapranno mettere a disposizione dell’infrastrutturazione dell’Isola il proprio patrimonio di competenze ed esperienza», ha dichiarato Aricò.

L’assessore ha inoltre evidenziato che, per la prima volta, la Commissione include la figura di un geologo, scelta che consentirà di valutare congiuntamente gli aspetti geologici e geotecnici, considerando sia le caratteristiche morfologiche dei territori sia gli effetti dei cambiamenti climatici sull’ambiente.

A comporre il gruppo dei consulenti sono l’avvocato Carlo Modica de Mohac di Grisì, la geologa Chiara Cappadonia, gli ingegneri Liborio Cavaleri e Fabio Neri e il geotecnico Francesco Castelli. Partecipa inoltre, come consulente aggregato, l’architetto Carmelo Galati, docente esperto in pianificazione urbanistica dell’Università di Palermo. La presidenza della Commissione è affidata al dirigente generale del Dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi. Ne fanno parte anche i dirigenti generali dei dipartimenti Infrastrutture, Ambiente e Urbanistica, l’avvocato generale della Regione e il dirigente del servizio dell’Ufficio del Genio civile competente per territorio. Aricò ha infine rivolto un ringraziamento ai componenti uscenti Gaetano Buffa, Fortunato Romano e Vincenzo Minnella per l’attività svolta.

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