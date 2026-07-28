Diesel meno caro, sconto di 17 centesimi al litro fino al 6 agosto

Da oggi e fino al 6 agosto entra in vigore una riduzione del prezzo del gasolio alla pompa pari a 17 centesimi al litro. Lo sconto, ottenuto attraverso il meccanismo delle accise mobili e dell’Iva, è stato introdotto con il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, accompagnato da un decreto interministeriale del Ministero dell’Economia e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nello stesso provvedimento sono stati previsti ulteriori 100 milioni di euro destinati all’ex Ilva per completare il percorso di cessione.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha definito l’intervento una misura immediata, precisando sui social che “non risolve il problema”, ma rappresenta “una risposta tempestiva e responsabile”, compatibile con le risorse disponibili e con l’attuale contesto internazionale. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha quantificato il costo dell’operazione in circa 125 milioni di euro, evidenziando che si tratta di un impegno economico significativo, seppur limitato a pochi giorni.

Tra le ipotesi esaminate per finanziare il provvedimento figurava anche un aumento delle accise sui tabacchi, soluzione poi accantonata dopo il confronto all’interno della maggioranza. Secondo alcune fonti, la proposta sarebbe stata avanzata dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, mentre Matteo Salvini e Antonio Tajani avrebbero espresso contrarietà. Giorgetti ha spiegato che le coperture derivano “in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust e in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica”.

L’iniziativa ha suscitato reazioni differenti. Il Codacons ha definito il provvedimento “deludente e insufficiente”, stimando un risparmio di circa 8,5 euro per un pieno di gasolio e osservando che il prezzo medio resterà superiore ai due euro al litro. L’Unione Nazionale Consumatori ha criticato l’assenza di uno sconto sulla benzina, mentre Partito Democratico e Movimento 5 Stelle hanno contestato l’intervento. Di segno opposto il giudizio espresso dalla Cisl.

L’esecutivo punta a mantenere il prezzo del diesel al di sotto della soglia dei due euro al litro, obiettivo legato anche all’evoluzione della situazione nello Stretto di Hormuz. Nelle ultime 24 ore il Brent è sceso sotto gli 86 dollari al barile, con una flessione prossima al 10%, mentre il Wti è scivolato sotto gli 84 dollari durante i colloqui tra Teheran e Washington. “Vedremo cosa succede. C’è la possibilità di fare un accordo”, ha dichiarato Donald Trump. Sul fronte finanziario le principali Borse europee hanno chiuso in rialzo, con Milano a +0,49%, mentre Wall Street ha rallentato nel corso della seduta.

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