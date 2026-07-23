Lipari apre la campagna nazionale “Vacanze coi Fiocchi” 2026

È stata presentata a Lipari, nella sede della Centrale Operativa Territoriale dell’Asp Messina, la 27ª edizione di “Vacanze coi Fiocchi”, la campagna nazionale dedicata alla sicurezza durante gli spostamenti estivi. L’edizione 2026, contraddistinta dallo slogan “Guida Leggero, Viaggia Sicuro”, pone al centro il tema dell’ecodriving, promuovendo uno stile di guida orientato alla riduzione della velocità, al contenimento dei consumi di carburante e delle emissioni, con benefici anche sul fronte della sicurezza stradale.

Alla presentazione hanno preso parte Marco Pollastri, presidente del Centro Antartide, Giancarlo Niutta, direttore amministrativo dell’Asp Messina, Chiara Schirò, responsabile dell’Unità Operativa Educazione e Promozione della Salute dell’Asp, l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Lipari Cristina Roccella, il comandante della Polizia municipale Franco Cataliotti, il comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari Gianmaria Arangio, il maresciallo dei Carabinieri Luciano Massimo Le Donne e Christian Del Bono, presidente di Federalberghi Isole Eolie e Isole Minori della Sicilia. In collegamento è intervenuto anche Patrizio Roversi, storico testimonial della campagna.

“Ridurre la velocità e adottare una guida ecologica rappresenta un primo passo per aumentare la sicurezza e diminuire l’impatto ambientale”, ha dichiarato Pollastri, ricordando che nei mesi estivi sulle strade italiane si registrano ogni anno tra 900 e 1.100 vittime.

L’iniziativa prende avvio dalle Isole Eolie grazie alla collaborazione con l’Asp Messina e si arricchisce dello spin off “Eolie da vivere”, dedicato alla promozione di comportamenti responsabili non solo alla guida, ma anche negli spostamenti a piedi, in bicicletta, in mare e negli spazi pubblici.

“L’obiettivo è diffondere un concetto di sicurezza che coinvolga salute, ambiente, convivenza civile e responsabilità individuale”, ha spiegato Giancarlo Niutta, sottolineando l’importanza della collaborazione tra istituzioni, forze dell’ordine, operatori sanitari e realtà locali.

Chiara Schirò ha illustrato il programma delle attività previste nei principali luoghi turistici dell’arcipelago, tra porti, lungomari, piazze, aree della movida e strutture ricettive. Sono previsti percorsi esperienziali con l’utilizzo di speciali lenti che simulano gli effetti dell’alcol e delle sostanze psicoattive, distribuzione gratuita di etilotest monouso e materiale informativo dedicato alla sicurezza stradale e marittima, alla tutela ambientale e ai corretti stili di vita. Schirò ha inoltre annunciato la proposta di istituire un tavolo permanente di coordinamento tra enti pubblici, forze dell’ordine, operatori turistici, associazioni e amministrazioni delle Eolie per rafforzare le iniziative di prevenzione sul territorio.

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