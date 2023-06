I Carabinieri arrestano 25enne per spaccio di cocaina a Messina

Carabinieri arrestano 25enne messinese in flagranza per detenzione di cocaina durante un controllo stradale a Messina. Materiale e droga sequestrati.

Nella giornata di ieri, 20 giugno 2023, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Messina hanno effettuato un arresto in flagranza di reato. Il soggetto coinvolto è un 25enne messinese, già noto alle forze dell’ordine, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante un controllo stradale eseguito in via Bonino a Messina, i militari hanno fermato un giovane alla guida di uno scooter. L’atteggiamento sospetto e agitato del conducente ha sollevato sospetti tra gli agenti. Successivamente, durante la perquisizione personale e veicolare, sono stati scoperti oltre 10 grammi di cocaina addosso al ragazzo. Durante la successiva perquisizione domiciliare, è stato rinvenuto materiale presumibilmente utilizzato per il confezionamento delle dosi.

La droga e il materiale sequestrati sono stati inviati al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Nel frattempo, il giovane è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione in attesa del processo.

