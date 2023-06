Incendio notturno a Lipari: distrutto camion e vetture in un parcheggio

Un violento incendio notturno ha distrutto un camion girarrosto e due auto in un parcheggio a Lipari. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente per evitare che le fiamme si propagassero. I carabinieri stanno indagando per determinare le cause dell’incendio.

Lipari si sveglia con l’amara sorpresa di un incendio che ha divorato un camion adibito alla vendita di polli allo spiedo e due vetture. Le cause del rogo che ha scosso il centro dell’isola restano ancora sconosciute, e i carabinieri hanno avviato un’indagine per fare luce su quanto accaduto.

Il fulmineo intervento dei vigili del fuoco, guidati dal comandante Andrea Sorrenti, ha impedito alle fiamme di propagarsi alle altre auto parcheggiate e alle abitazioni circostanti. È stato un duro lavoro per i pompieri, che hanno operato instancabilmente fino alle prime luci dell’alba, riuscendo a spegnere l’ultimo focolaio alle 6:30.

La segnalazione dell’incendio è giunta intorno alle 3 di notte, quando alcuni residenti sono stati svegliati dal denso fumo che si alzava nel cielo, amplificato dalle raffiche di vento. L’episodio ha destato grande allarme nel quartiere, ma al momento non è stato possibile determinare se si tratti di un incendio doloso. Le autorità competenti sono al lavoro per far luce su questa terribile vicenda.

