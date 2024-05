Ubriaco in autostrada tra Messina e Brolo, bloccato dalla Stradale

Un automobilista è stato fermato ieri sera dalla Polizia Stradale del Distaccamento di Sant’Agata di Militello lungo l’autostrada tra Messina e Brolo, dopo aver guidato in stato di ubriachezza. La vettura dell’uomo era stata notata procedere in modo pericoloso, soprattutto nelle gallerie a doppio senso di circolazione. “Il conducente si spostava rischiosamente tra la sua corsia e quella opposta, mettendo in pericolo gli altri veicoli”, ha dichiarato un ufficiale. La pattuglia ha agito prontamente, facendo accostare il veicolo per sottoporre il conducente all’alcoltest. I risultati hanno rivelato un tasso alcolemico altissimo, pari a 2,74 g/l, per l’autista quarantenne.

La vettura è stata sequestrata, la patente ritirata e il conducente indagato per guida in stato di ebrezza alcolica. Le conseguenze potenziali per l’uomo includono un’ammenda che va da 2.000 a 9.000 euro, un periodo di arresto compreso tra 8 mesi e un anno e mezzo, la sospensione della patente fino a 3 anni, la confisca del veicolo e la decurtazione di 10 punti dalla patente.

