Donna colpisce infermiera e poliziotto al Policlinico di Messina, arrestata

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza una donna di 57 anni per aver aggredito una professionista sanitaria all’interno del Pronto Soccorso del Policlinico di Messina. L’intervento è stato eseguito dagli agenti del Posto Fisso di Polizia presenti nella struttura ospedaliera, con il supporto delle Volanti della Questura.

Secondo quanto ricostruito, la donna, in attesa di essere visitata al triage, ha reagito violentemente all’asserita attesa colpendo un’infermiera con una stampella. L’operatrice sanitaria ha riportato una contusione al ginocchio destro, giudicata guaribile in quattro giorni. L’episodio ha richiesto il tempestivo intervento di un agente in servizio presso il Posto Fisso, che ha impedito ulteriori conseguenze.

Nonostante i ripetuti tentativi di placare la paziente, la cinquantasettenne ha manifestato una condotta aggressiva, tentando di colpire altre persone presenti e rivolgendo insulti tanto al personale medico quanto al poliziotto intervenuto. Quest’ultimo è stato a sua volta colpito al torace, riportando lesioni con una prognosi di tre giorni.

La donna è stata infine bloccata con l’ausilio degli agenti delle Volanti e arrestata per il reato di lesioni nei confronti di un’esercente la professione sanitaria. È inoltre indagata per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

In attesa dell’udienza di convalida, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, la donna è stata posta agli arresti domiciliari.

