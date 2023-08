Forza Italia dà vita a un nuovo gruppo consiliare a Messina

Il Consiglio comunale di Messina accoglie un nuovo gruppo consiliare, protagonista di un’iniziativa di Forza Italia. I membri di questa nuova formazione sono Maurizio Croce, ex candidato unitario del centrodestra alle elezioni, e Cosimo Poteri, emerso dalla lista Basile lo scorso settembre.

Marcello Caruso, coordinatore regionale del partito azzurro, ha annunciato la costituzione di questa alleanza. Caruso (nella foto) ha incontrato i due consiglieri comunali e ha lavorato in sintonia con gli onorevoli Bernadette Grasso, Matilde Siracusano e Tommaso Calderone.

Caruso sottolinea che questa iniziativa rafforza la presenza di Forza Italia a Messina, sottolineando la sua natura di partito dei valori liberali e moderati. La nuova presenza a Palazzo Zanca è strategica, in quanto Messina è la terza città siciliana per importanza. L’obiettivo principale sarà rappresentare i cittadini, le imprese e le famiglie, lavorando in sinergia con l’amministrazione comunale.

L’opposizione all’operato della Giunta Basile sarà attenta e critica, ma con uno spirito costruttivo. Caruso sottolinea l’intenzione di collaborare anche con i governi nazionale e regionale per il progresso della città.

© Riproduzione riservata.