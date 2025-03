Sicilia, Musolino: “Pnrr a rischio, servono più investimenti”

A Messina, presso l’hotel Royal, si è svolto un incontro del ciclo “Finì a Schifani”, durante il quale la Senatrice di Italia Viva Dafne Musolino ha sollevato preoccupazioni riguardo alla gestione dei fondi del Pnrr in Sicilia. Secondo Musolino, il ritardo nell’impiego delle risorse potrebbe portare alla loro riallocazione in favore di altre regioni con maggiore capacità di spesa.

Affrontando il tema del Ponte sullo Stretto, la Senatrice ha sottolineato la necessità di un sistema viario alternativo per evitare il rischio di una paralisi della città di Messina. “Se si vuole realizzare il ponte è necessario che si crei una viabilità alternativa. Altrimenti Messina rischia di paralizzarsi”, ha dichiarato. Italia Viva ha sempre manifestato perplessità riguardo al progetto, evidenziando la necessità di colmare prima le carenze infrastrutturali di strade e ferrovie, senza le quali l’opera risulterebbe inefficace.

Sul fronte del Pnrr, Musolino ha ribadito l’urgenza di una gestione più rigorosa delle risorse attraverso un coordinamento efficace che monitori il loro utilizzo, evitando sprechi e strumentalizzazioni politiche. “Abbiamo già proposto una cabina di regia che tenga sotto controllo in Sicilia l’avanzamento nell’utilizzo delle risorse affinché non si utilizzino per la conquista del consenso ma vengano impiegate per il futuro della Sicilia e del suo sviluppo”, ha dichiarato.

Infine, la Senatrice ha criticato l’operato del governo regionale, evidenziando le difficoltà nella gestione dei fondi del Fondo di Sviluppo e Coesione e dei FESR. A suo avviso, la necessità per il Presidente della Regione Renato Schifani di recarsi a Roma per negoziare una dilazione delle scadenze dimostrerebbe l’inefficienza dell’attuale amministrazione.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁