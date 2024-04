Ispezioni a macellerie, sequestri e violazioni riscontrate a Catania

Nella mattinata di ieri, la trafficata Via Plebiscito è stata il palcoscenico di un’attività di controllo straordinario e integrato del territorio, ordinato dalla Questura e coordinato dal Commissariato San Cristoforo.

La complessa operazione ha visto la partecipazione degli equipaggi della Polizia di Stato del Commissariato di San Cristoforo, degli agenti del Reparto a Cavallo e delle pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine. Inoltre, hanno contribuito alla sinergia dell’azione la Polizia Locale e il personale dell’Ispettorato del Lavoro, dell’ASP Veterinaria, dell’Igiene Pubblica e dello SPRESAL.

Le competenze tecniche e l’azione coordinata di tali enti hanno permesso di ispezionare tre macellerie, individuando diverse irregolarità amministrative ed igienico-sanitarie. In alcuni casi, le carni esposte sono state considerate non idonee al consumo umano e pertanto sono state sequestrate per il successivo smaltimento.

I proprietari delle tre attività sono stati deferiti all’A.G. per violazioni alle norme sulla sicurezza sul posto di lavoro, con particolare riferimento alla mancanza di estintori in uno degli esercizi e alla mancata revisione periodica negli altri due.

Parallelamente, alcuni dipendenti delle macellerie non sono risultati in regola con le normative sull’impiego, e le loro posizioni sono attualmente sotto esame dell’Ispettorato del Lavoro.

In aggiunta, è stata condotta un’importante attività interforze su strada, che ha portato all’identificazione di 146 persone, tra cui 48 pregiudicati. Durante i controlli su 76 veicoli, sono state elevate 14 contravvenzioni al Codice della Strada, principalmente per mancanza di assicurazione, mancato utilizzo del casco e guida senza patente. Cinque veicoli sono stati sottoposti a sequestro.

