Disagi in arrivo: sciopero nazionale del personale ferroviario

Prossima settimana: possibili disagi per lo sciopero dei treni.

Sciopero nazionale dei treni annunciato dalle organizzazioni sindacali. Possibili cancellazioni e ritardi nella circolazione ferroviaria. Trenitalia fornisce informazioni su corse garantite e invita i passeggeri a controllare aggiornamenti tramite diverse fonti.

Le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale del personale di Trenitalia. Lo sciopero inizierà alle ore 3.00 di giovedì 13 luglio e terminerà alle ore 2.00 di venerdì 14 luglio 2023. È previsto che questa astensione possa avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria, causando cancellazioni totali e parziali di treni Frecce, Intercity e Regionali di Trenitalia.

Gli effetti dello sciopero potrebbero verificarsi non solo durante le ore indicate, ma anche prima e dopo il termine dello sciopero stesso, con possibili ritardi e cancellazioni prolungate. Trenitalia, consapevole delle possibili ripercussioni sul servizio, invita tutti i passeggeri a informarsi preventivamente prima di recarsi in stazione.

Durante lo sciopero, Trenitalia si impegnerà a garantire l’effettuazione delle corse nazionali elencate nelle tabelle dei treni da assicurare in caso di sciopero, nonché dei treni regionali nelle fasce pendolari (6-9 e 18-21). È possibile consultare tali informazioni sul sito trenitalia.com. Per ulteriori aggiornamenti, è disponibile l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre alle biglietterie, agli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie e alle agenzie di viaggio convenzionate.

In conclusione, la prossima settimana potrebbero verificarsi disagi significativi nella circolazione ferroviaria a causa dello sciopero nazionale dei treni indetto dalle organizzazioni sindacali. Trenitalia fornisce informazioni dettagliate su corse garantite e canali di comunicazione alternativi per i passeggeri interessati. Si consiglia di monitorare costantemente gli aggiornamenti prima di pianificare viaggi in treno durante quel periodo.

© Riproduzione riservata.