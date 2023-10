Autovelox a Messina dal 30.10 al 4.11 dove sono

Il Comando del Corpo di Polizia municipale ha annunciato che proseguiranno i servizi di monitoraggio della velocità tramite autovelox, con l’intento di prevenire incidenti stradali. Inoltre, sarà utilizzato il dispositivo “scout” per identificare le violazioni al Codice della Strada, in particolare riguardo ai divieti di sosta. Questi servizi di monitoraggio saranno attivi a partire da lunedì 30 ottobre fino a sabato 4 novembre 2023. La vigilanza si concentrerà sugli assi viari con il maggior traffico.

Il controllo con autovelox interesserà la Strada Statale 114 a Giampilieri; la Strada Statale 113 a Mortelle, Spartà, San Saba, Rodia e Casabianca; i viali Boccetta e Gazzi; e le vie Garibaldi, Maregrosso/Franza e Consolare Pompea. Il dispositivo “scout” monitorerà la Strada Statale 114, nel tratto tra il bivio Zafferia e la rotatoria “Alfio Ragazzi”; via Marco Polo; viale S. Martino, da villa Dante a piazza Cairoli; via Industriale (tratto Samperi – S. Cecilia); via La Farina, tra le vie S. Cosimo e Cannizzaro; piazza Duomo (isola pedonale); viale della Libertà, tra Giostra e Prefettura e tra rotatoria Annunziata e Giostra; viale Boccetta, dal corso Garibaldi al viale Principe Umberto; corso Garibaldi, nel tratto Prefettura – Cairoli; via T. Cannizzaro, tra il corso Cavour e il viale Italia; e piazza della Repubblica. Infine, il Comando della Polizia municipale esorta gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità su tutte le arterie stradali e a osservare le norme che proibiscono la sosta in luoghi non consentiti, sottolineando come l’eccesso di velocità influisca sulla gravità degli incidenti stradali.

