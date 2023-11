Cane e padrone in pericolo salvati dai Carabinieri a Picanello

Nel quartiere Picanello a Catania, un intervento tempestivo dei Carabinieri ha salvato un cucciolo di cane e il suo padrone da una situazione pericolosa. L’incidente è stato segnalato dalla Centrale Operativa tramite il 112 NUE, in seguito a una chiamata riguardante un uomo nudo su un tetto.

Quando i Carabinieri sono arrivati sulla scena, non hanno trovato nessuno sul tetto, ma hanno avuto informazioni da alcuni residenti che indicavano una casa al piano terra. L’abitante dell’appartamento aveva aperto una bombola del gas e si trovava in uno stato confusionale.

Dopo aver udito la voce dell’uomo dall’interno, i Carabinieri hanno cercato di dialogare con lui attraverso una finestra sul retro, ma questa era protetta da grate in ferro. L’uomo, visibilmente confuso, ha spiegato di aver aperto la bombola del gas senza una ragione chiara.

Gli operatori hanno notato un forte odore di gas provenire dalla finestra, quindi hanno evacuato l’area e chiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco. Hanno anche assicurato che non ci fossero altre persone nelle vicinanze. I Carabinieri hanno continuato a dialogare con l’uomo, rassicurandolo sulla loro presenza per aiutarlo.

Finalmente, l’uomo è stato guidato dagli agenti a una finestra interna, da cui era uscito precedentemente per raggiungere il tetto. I Carabinieri hanno utilizzato oggetti improvvisati per aiutarlo a scendere in sicurezza. L’uomo, 55 anni, è stato successivamente preso in cura dai medici del 118.

I Vigili del Fuoco sono riusciti ad aprire la porta d’ingresso della casa e hanno messo in sicurezza la bombola del gas aperta. Inoltre, all’interno dell’appartamento, è stato scoperto un cane di piccola taglia che i Carabinieri hanno salvato e affidato alle cure del pronto soccorso veterinario. Dopo aver verificato le sue buone condizioni di salute, il cane è stato consegnato a un rifugio per animali, garantendo la sua sicurezza durante il ricovero ospedaliero del suo padrone.

