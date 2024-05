Weekend di gare, piloti RO Racing impegnati in tutta Italia

La scuderia RO racing sarà impegnata in diversi eventi sportivi nel fine settimana, attraversando l’Italia dalle Alpi alla Sicilia. In Trentino, Natale Mannino (nella foto) parteciperà al dodicesimo Rally Storico della Valsugana, valido per il Campionato Italiano Rally Auto Storiche, desideroso di riscattarsi dopo il ritiro dalla Targa Florio. Mannino sarà accompagnato da Roberto Consiglio sulla sua Porsche 911 del Terzo Raggruppamento, seguita da Guagliardo, con l’ambizione di ottenere un risultato di successo. Anche Roberto Perricone e Giorgia Velardi parteciperanno al rally con una Porsche 911 del Primo Raggruppamento, segnando la prima uscita stagionale del medico palermitano nella massima serie nazionale. Inoltre, Oscar Margiotta e Giuseppe Borgo gareggeranno nel Terzo Raggruppamento con la loro Opel Kadett Gte, dopo il debutto stagionale al Vallate Aretine.

In provincia di Siracusa, alla trentanovesima Coppa Val d’Anapo Sortino, parteciperà Bernardo Beninati con la sua Volkswagen Golf GTI classe T1600 del Terzo Raggruppamento, competendo tra le auto storiche. Tra le vetture moderne, Andrea Currenti, pluricampione italiano delle bicilindriche, gareggerà con una Peugeot 106 nella categoria RS Plus 1600, insieme a Dario Salpietro con la stessa vettura e nella stessa classe. Nella categoria RS Plus classe 1400, Davide Gravina promette una gara combattuta con la sua Peugeot 106, mentre Francesco Beninati continuerà a fare esperienza con la stessa auto in versione N1600. Nella Racing Start, categoria due litri, Massimo Musso sarà al via con la sua Renault Clio Sport, deciso a ben figurare.

Sempre in Sicilia, al secondo Slalom di Montemaggiore Belsito, otto piloti della scuderia rappresenteranno RO racing. Giuseppe Radici parteciperà con una Peugeot 106 RS Plus 1400, Vincenzo Scaffidi Muta con una Peugeot 106 RS Plus 1600 e Lorenzo Bonavires, recente secondo classificato alla Coppa Città di Partanna, con la sua Renault Clio Rs Racing Start Plus 2000. Michele Radici sarà in gara con una Renault Clio Williams N2000, mentre Alessio Truscello sarà tra i favoriti del Gruppo A con la sua Peugeot 106 A 1400. Angelica Giamboi, Campionessa italiana di specialità, parteciperà con una Fiat X1/9 classe S5 del Gruppo Speciale Slalom, affiancata dal padre Alfredo Giamboi con la stessa vettura ma della classe S6. Infine, il rallysta locale Antonio Damiani sarà in gara con una Peugeot 208 classe A1600.

