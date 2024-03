Rapinano un supermercato a Palermo, cinque arresti

La Polizia di Stato, con l’intervento della Squadra Mobile, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo. Cinque indagati sono stati colpiti da tale provvedimento, accusati di varie tipologie di reato, tra cui furto, rapina aggravata in concorso, estorsione, ricettazione, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco.

L’azione investigativa si è incentrata sull’evento avvenuto nella città il 4 febbraio 2023, quando quattro rapinatori, armati e mascherati, hanno fatto irruzione nel supermercato Todis di via Roccazzo. Minacciando il personale con un’arma, hanno ottenuto la somma di circa 2.870,00 euro dalle casse.

Dopo il colpo, i rapinatori sono fuggiti e si sono ricongiunti con un quinto complice a bordo di una Lancia Y, la cui targa era occultata da un telo azzurro e bianco. Grazie alle immagini delle telecamere di sicurezza, sia interne che esterne al supermercato, gli investigatori sono riusciti a identificare i presunti autori del crimine.

Le attività investigative e il monitoraggio tecnico hanno permesso di individuare prove gravi a carico degli indagati, non solo per la rapina armata, ma anche per furti di veicoli, successivamente utilizzati nell’estorsione conosciuta come “cavallo di ritorno”.

