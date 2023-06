Cadavere di bagnante ritrovato davanti ad un lido a Catania

Cadavere di bagnante ritrovato davanti al lido Bellatrix a Catania. Identità sconosciuta. Indagini in corso per scoprire le cause della morte.

Una terribile scoperta è avvenuta davanti al lido Bellatrix, a Catania, dove è stato recuperato il corpo senza vita di un bagnante. I sommozzatori dei Vigili del Fuoco hanno individuato il cadavere nella zona della scogliera accanto al lido. Al momento, l’identità della vittima, presumibilmente di età compresa tra i 50 e i 60 anni, non è ancora stata rivelata.

Il cadavere sarà trasferito alla Capitaneria di Porto, dove la guardia costiera avvierà le indagini per identificare la vittima e determinare le cause del decesso. Su disposizione della Procura, la salma sarà poi portata in un obitorio della città.

L’allarme è scattato dopo una segnalazione alla Guardia Costiera riguardante la presenza di un corpo in acqua, senza vita.

