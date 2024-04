Imprese turistiche siciliane, vetrina globale a Dubai e Francoforte

Il dipartimento regionale del Turismo ha annunciato le 18 imprese siciliane selezionate per rappresentare la Sicilia in importanti fiere internazionali. Otto imprese parteciperanno all’Arabian Travel Market (Atm 2024) a Dubai, focalizzata sul tempo libero, mentre altre dieci saranno presenti alla Imex di Francoforte, uno degli eventi più rilevanti nel settore dell’industria degli incontri.

Le aziende turistiche siciliane, scelte attraverso un bando del dipartimento regionale del Turismo, riceveranno finanziamenti per partecipare a fiere e borse di settore, con l’obiettivo di accrescere la loro competitività sui mercati esteri e facilitare incontri con potenziali acquirenti stranieri.

Inoltre, fino al 26 aprile 2024, le aziende turistiche possono presentare domanda per partecipare all’International Luxury Travel Market (Iltm Asia Pacific) a Singapore. Questo evento offre un’opportunità unica di interazione e networking con i principali acquirenti nel settore del viaggio di lusso.

Il dipartimento regionale del Turismo dispone di una dotazione finanziaria complessiva di 825 mila euro per il 2024, destinata a sostenere le imprese turistiche nel processo di internazionalizzazione, includendo contributi agli investimenti per la promozione dell’export e per l’acquisizione e l’allestimento di aree espositive.

