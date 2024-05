Psoriasi, cure mirate e personalizzate al Policlinico di Catania

La psoriasi, malattia infiammatoria della pelle diffusa, coinvolge milioni di individui in Italia, tra cui un considerevole numero di siciliani. Nel tentativo di fornire cure avanzate e personalizzate, il Policlinico San Marco di Catania si erge come centro di eccellenza per la diagnosi e la terapia della psoriasi.

La dott.ssa Maria Letizia Musumeci (nella foto), dermatologa presso il PO G. Rodolico dell’AOU Policlinico ‘G. Rodolico-San Marco’ di Catania, sottolinea l’importanza di interventi precoci e terapie all’avanguardia. “Grazie a tali approcci”, afferma la dottoressa Musumeci, “possiamo notare miglioramenti significativi nella vita dei pazienti già dopo poche settimane”.

Il centro catanese rappresenta un punto di riferimento per la diagnosi e la cura della psoriasi, offrendo un’ampia gamma di servizi che includono terapie innovative e indagini diagnostiche avanzate.

Secondo la dott.ssa Musumeci, la psoriasi richiede una gestione specialistica e personalizzata, con un’attenzione particolare alla prevenzione di approcci autogestiti. Inoltre, il centro promuove un approccio olistico alla cura, mirando al benessere generale del paziente.

Con l’autorizzazione per la prescrizione di terapie biotecnologiche di ultima generazione, il centro offre opzioni terapeutiche altamente efficaci, alcune delle quali permettono di ottenere risultati significativi già dopo poche somministrazioni.

L’ambulatorio dedicato alla psoriasi, attivo dal lunedì al venerdì, accoglie i pazienti su prenotazione tramite CUP o numero dedicato. Presso questa struttura, oltre alle terapie tradizionali, è possibile accedere a trattamenti con farmaci biologici, small molecules e fototerapia. Inoltre, il centro è coinvolto in sperimentazioni cliniche innovative.

