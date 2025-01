Open Day a Catania per corso di formazione gratuita ITS biomedicale

Aperto il bando per il corso ITS Tecnico Specialista Biomedicale a Catania, promosso dalla Fondazione ITS Academy Nuove Tecnologie della Vita Alessandro Volta di Palermo, in collaborazione con il Consorzio Mediterranean Health Innovation Hub (M.H.I.H.) e il centro di formazione nazionale Elis. Il corso, denominato Biomed 4.0, ha come obiettivo la formazione di figure professionali altamente qualificate nel settore biomedicale, con un focus sull’innovazione e sull’occupazione nel Sud Italia.

Il bando di selezione, in scadenza il 20 gennaio, prevede un numero limitato di posti. Per fornire maggiori informazioni, è stato organizzato un Open Day il 15 gennaio, alle ore 18:00, presso la Residenza Universitaria Alcantara di Catania, in via Caronda 129. Durante l’evento, presieduto da Maria Pia Pensabene, presidente dell’ITS Academy, sarà possibile interagire con docenti e tutor per approfondire le opportunità offerte dal corso.

Il programma, interamente gratuito, è rivolto a diplomati di scuola secondaria superiore o a chi possiede un diploma quadriennale con corso annuale IFTS. Possono partecipare anche persone già occupate o iscritte all’università, a condizione di essere residenti o domiciliate in Sicilia. Il corso ha una durata di due anni, con 1200 ore di lezioni e attività laboratoriale e 800 ore di stage retribuito presso aziende internazionali del Consorzio M.H.I.H. Le lezioni si svolgeranno part-time, in presenza, dal lunedì al venerdì, con un limite massimo del 20% di assenze consentite.

Tra le competenze del Tecnico Specialista Biomedicale figurano la gestione e manutenzione di apparecchiature biomedicali, il supporto al personale sanitario, lo sviluppo di protocolli per l’uso delle attrezzature e la progettazione di soluzioni innovative. Inoltre, sono previste borse di studio per sostenere gli studenti durante il percorso formativo.

