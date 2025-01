Il gioiosano Nino Spanò è il nuovo Soprintendente ai Beni Culturali

di Maria Cristina Miragliotta – Dopo il pensionamento di Mirella Vinci, la guida della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Messina passa al gioiosano Nino Spanò. L’annuncio, accolto con entusiasmo dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti della provincia di Messina, sottolinea l’importanza della nomina. “Si tratta di un ruolo che saprà svolgere con serietà, capacità e abnegazione, qualità già dimostrate negli anni di servizio presso la Soprintendenza di Messina in ruoli di rilievo”.

L’Ordine ha voluto inoltre esprimere un sentito ringraziamento all’architetto Mirella Vinci per il lavoro svolto durante la sua attività come Soprintendente. “La collega ha operato con competenza, serietà e un costante spirito di confronto, dimostrando attenzione alla valorizzazione del patrimonio culturale cittadino e alla qualità degli interventi nelle aree vincolate”, hanno dichiarato i rappresentanti. Il suo impegno si è esteso anche al supporto dei professionisti del settore, offrendo indicazioni utili per garantire interventi eseguiti con precisione e rispetto dei criteri di tutela.

L’attività di Mirella Vinci come Soprintendente si conclude con la fine dell’anno, ma il suo contributo continuerà nei progetti avviati sotto la sua direzione. L’Ordine degli Architetti ha manifestato fiducia nella possibilità che Vinci possa offrire ulteriori contributi al miglioramento della Città Metropolitana attraverso un ruolo attivo nei Dipartimenti dell’Ordine professionale.

