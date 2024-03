Arresti e denunce nel Palermitano per furto di energia elettrica

Il Comando Provinciale di Palermo ha intensificato i controlli per contrastare il furto di energia elettrica, individuando numerosi casi di allacci abusivi. Dopo aver eseguito verifiche in diversi quartieri, sono stati scoperti 60 nuclei familiari privi di contratto regolare con l’Enel, ma collegati alla rete elettrica. Ulteriori 13 casi di furto di energia sono stati rilevati durante un servizio straordinario condotto dai Carabinieri insieme ai tecnici dell’azienda.

Quattro uomini domiciliati in via Padre Annibale di Francia sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il collegamento abusivo alle reti elettriche. Inoltre, otto abitazioni prive di contratto sono state individuate nella zona di via Bennici. A Santa Flavia, un commerciante è stato arrestato per aver collegato illegalmente il suo negozio alla rete elettrica. Tutti gli indagati dovranno affrontare l’accusa di furto aggravato, con una pena che potrebbe arrivare fino a sei anni di reclusione.

