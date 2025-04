Potenziato con più tratte il treno “Sicilia Express” per la Pasqua

In occasione delle festività pasquali, la Regione Siciliana rilancia il “Sicilia Express”, treno a tariffa agevolata riservato ai cittadini siciliani residenti nelle regioni del Centro e del Nord Italia. Dopo l’elevata adesione registrata nel periodo natalizio, l’offerta viene potenziata con l’introduzione di una seconda opzione di viaggio. In collaborazione con Treni Turistici Italiani (Gruppo Ferrovie dello Stato), GNV e Italo, sarà possibile scegliere tra il tradizionale treno diretto e una nuova formula intermodale che unisce tragitto ferroviario e trasferimento via nave.

Il servizio ferroviario diretto partirà il 17 aprile da Torino, con rientro fissato per il 26, attraversando diverse città italiane e offrendo 560 posti complessivi. Parallelamente, sono disponibili 472 biglietti per il percorso combinato, con partenza sempre da Torino il 17 aprile, arrivo al porto di Napoli e proseguimento via nave fino a Palermo. Il rientro è previsto per il 21 aprile. I costi sono fissati rispettivamente a 29,90 euro per tratta e 30 euro per il servizio intermodale.

Ulteriore novità di quest’anno è l’integrazione del servizio con tratte bus provenienti da Trentino-Alto Adige, Veneto e Friuli-Venezia Giulia. I collegamenti partono da Bolzano, con fermata a Trento, e da Trieste, diretti a Modena e Bologna, dove i passeggeri potranno proseguire a bordo del “Sicilia Express”.

«Abbiamo mantenuto la promessa», ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sottolineando l’intento di facilitare il ritorno dei siciliani in occasione della Pasqua.

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha evidenziato il valore culturale del viaggio, che sarà arricchito da eventi a bordo con la partecipazione di personalità siciliane.

I biglietti per il treno diretto saranno disponibili dal 5 aprile sul sito www.fstrenituristici.it e tramite i canali Trenitalia. Per la formula treno-nave, le prenotazioni aprono l’8 aprile chiamando il numero 06 0708.

© Riproduzione riservata.

🎁👉 PROVA GRATIS AMAZON PRIME 👈🎁