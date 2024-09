Domenica 29 settembre alle 10:30, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, Italia Nostra Presidio Nebrodi promuoverà una passeggiata alla scoperta dell’antica città di Gioiosa Guardia, con visita agli scavi archeologici. L’iniziativa coinvolgerà rappresentanti istituzionali e di Italia Nostra, rientrando nel progetto nazionale “Minore: Un Faro sul Patrimonio Culturale”, sostenuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

L’obiettivo è la valorizzazione dell’area archeologica, tramite attività didattiche per le scuole, eventi culturali, e mostre fotografiche. Sono previste anche la creazione di strumenti informativi e la realizzazione di un convegno per studiosi, oltre alla distribuzione di un video nelle scuole del territorio, per sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza del sito. L’Antiquarium di Gioiosa Marea svolgerà un ruolo centrale, grazie all’esposizione dei reperti archeologici emersi durante le campagne di scavo.

Italia Nostra mira a richiamare l’attenzione delle istituzioni, invitandole a investire in nuove ricerche archeologiche, utilizzando tecnologie avanzate come le prospezioni geofisiche, il Georadar e altre tecniche di indagine applicate all’archeologia. Il sito di Gioiosa Guardia, situato a 825 metri di altitudine sul Monte Meliuso, offre una vista spettacolare che si estende dall’Etna fino alle isole Eolie, con uno scenario che abbraccia il promontorio di Tindari, Capo Milazzo e il golfo di Patti.

Gli scavi, avviati nel 1981 e proseguiti fino al 2005, hanno rivelato tracce di insediamenti preistorici, risalenti all’età del Bronzo e del Ferro, nonché di un abitato ellenizzato di rilevante importanza, arricchito da numerosi reperti, come vasellame greco di raffinata fattura. La vita del sito sembra essersi interrotta bruscamente tra il V e IV secolo a.C., ma le cause di tale distruzione rimangono ignote.

L’evento, patrocinato dal Parco Archeologico di Tindari e dal Comune di Gioiosa Marea, è aperto gratuitamente a tutti e gode del supporto delle associazioni locali Gioiosa Guardia, Pro Loco di Gioiosa Marea, PFM e Sicilia Antica.

