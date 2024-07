Autovalutazione, risultati di tutto rispetto per l’I.C. “Anna Rita Sidoti”

Risultati di rilievo sono stati ottenuti dall’Istituto Comprensivo “Anna Rita Sidoti” nell’autovalutazione condotta recentemente. Il Dirigente scolastico, Prof. Leon Zingales, ha espresso la sua profonda gratitudine verso l’intera comunità scolastica, dichiarandosi commosso dai risultati. La valutazione nella scuola è un tema di grande rilevanza, poiché riflette l’adattamento costante dell’istituzione ai cambiamenti culturali e sociali del contesto in cui opera. La qualità di una scuola, infatti, non si misura solo attraverso singoli risultati eccellenti, ma nella capacità complessiva del sistema di integrarsi e migliorare.

In un contesto di autonomia, la responsabilità della scuola nel rendere conto del proprio operato aumenta. Un ente scolastico, con autonomia decisionale, deve garantire trasparenza e rendicontazione esaustiva ai propri stakeholder, ossia le famiglie degli studenti e il contesto territoriale. Per questo motivo, sono stati analizzati e rappresentati i dati relativi alle attività di monitoraggio, autovalutazione e valutazione, coinvolgendo tutte le componenti della scuola, inclusi personale e genitori di tutti gli ordini.

L’autovalutazione è stata svolta con l’obiettivo di migliorare la qualità della didattica e dei servizi offerti dall’istituto, promuovendo, grazie agli esiti delle rilevazioni quantitative e qualitative, la capacità di analisi, dialogo e confronto tra le diverse componenti della scuola. L’obiettivo principale dell’autovalutazione non è solo il controllo dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione scolastica, ma anche l’orientamento verso il miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.

I risultati ottenuti sono stati definiti straordinari e sono disponibili sul sito della scuola. Il Prof. Leon Zingales ha dichiarato: “Personalmente sono commosso dal mio gradimento personale: 100% tra il personale ed oltre il 95% tra i genitori. Chi semina con sofferenza, raccoglie con giubilo. Abbiamo raccolto quanto tutti insieme abbiamo seminato, dimostrando di aver avuto cura ed amore del bene prezioso a noi affidato: ossia la crescita umana, culturale e spirituale degli alunni tutti. Non a caso per il 95% dei genitori il proprio figlio sta bene a scuola e, per il 96%, i docenti hanno a cuore il successo formativo degli alunni. Inoltre, per il 94% dei genitori, la scuola gode di una buona reputazione. Questi risultati dimostrano la forza di una grande organizzazione. Un ringraziamento anche alle Amministrazioni Comunali di Gioiosa Marea e Piraino, in particolare ai Sindaci Dott.ssa Giusy La Galia e Avv. Salvatore Cipriano, con i quali si lavora in sinergia ed in armonia”.

Il successo ottenuto è frutto della collaborazione e dell’impegno di tutto il personale, docenti e personale ATA. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al DSGA, Dott. Simone Cusmà Piccione. L’alleanza educativa ha funzionato ancora una volta, e un ringraziamento speciale è stato rivolto anche ai genitori, con i quali è stato mantenuto un dialogo continuo e produttivo.

