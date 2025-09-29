Ottobrata Romettese 2025: quattro domeniche di eventi e spettacoli

Dal 5 al 26 ottobre, per quattro domeniche consecutive, Rometta ospiterà la nona edizione dell’Ottobrata Romettese, manifestazione organizzata dall’associazione Rymtà Haya con il patrocinio gratuito del Comune e della Città Metropolitana di Messina. L’iniziativa prevede degustazioni, spettacoli, visite guidate e momenti di folklore.

Il programma prenderà il via domenica 5 ottobre alle 11.00 con il “Luciano Fraita Show”, che accompagnerà il pubblico con esibizioni musicali durante tutte le giornate. Seguiranno alle 11.30 l’apertura degli stand fieristici e, a mezzogiorno, quella degli stand enogastronomici, operativi a pranzo e cena, con piatti tipici siciliani, panini e dolci. Alle 12.00 spazio alla musica folk con le performance alternate dei gruppi “I Cabbunari” e “Il Melograno”, mentre alle 16.00 sarà la volta della “Luciano Fraita Band”.

La programmazione serale sarà dedicata al cabaret: il 5 ottobre si esibirà Sasà Salvaggio, a seguire Carlo Kaneba, Massimo Spata e Andrea Barone. Sono previste attività anche per i più piccoli, con baby dance, giochi e il “Trenino di Francesca” che attraverserà il centro storico.

Per gli adulti, la Pro Loco San Leone organizzerà visite guidate alla scoperta del borgo. Un servizio navetta collegherà le aree esterne con il cuore del centro storico.

“L’Ottobrata Romettese è ormai un appuntamento tradizionale che consente di rivivere le atmosfere delle feste di paese – afferma il presidente dell’associazione Rymtà Haya, Alberto Magazzù –. Vi aspettiamo tutte le domeniche di ottobre a Rometta Superiore”.

