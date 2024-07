Quattro milioni di euro per ventisei asili nido siciliani

In Sicilia sono stati stanziati quattro milioni di euro per il rinnovamento di ventisei asili nido. L’assessorato della Famiglia e delle politiche sociali ha pubblicato la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento, per un totale di 3.983.168 euro. Questo importo proviene dal Fondo nazionale per le politiche della famiglia, destinato a sostenere gli investimenti nelle strutture socioeducative per la prima infanzia.

L’assessore alla Famiglia, Nuccia Albano, ha sottolineato l’importanza di questo intervento: «Continuiamo a perseguire l’obiettivo di incrementare la percentuale di bambini e bambine da 0 a 3 anni che usufruiscono dei servizi di prima infanzia». Albano ha aggiunto che questo investimento contribuirà a rafforzare le misure già attuate dalla Regione Siciliana, volte a migliorare l’equilibrio tra vita lavorativa e privata e a promuovere l’inserimento delle donne nel mondo del lavoro.

I destinatari dei finanziamenti sono cooperative sociali del terzo settore, che avranno il compito di utilizzare i fondi per migliorare le infrastrutture e i servizi degli asili nido. La graduatoria definitiva rappresenta un passo concreto verso il miglioramento delle condizioni socioeducative per la prima infanzia in Sicilia, favorendo così un ambiente più adeguato per lo sviluppo dei bambini e una maggiore serenità per le famiglie.

Il progetto si inserisce in un quadro più ampio di iniziative regionali e nazionali volte a potenziare i servizi educativi e a garantire maggiori opportunità di accesso ai servizi di cura per i più piccoli. Questo finanziamento mira anche a ridurre le disparità territoriali nell’accesso ai servizi per l’infanzia, assicurando che tutte le aree della Sicilia possano beneficiare di strutture adeguate e moderne.

