Nuovi impianti di pubblica illuminazione Led a Gioiosa Marea

Inizia l’installazione dei nuovi impianti di pubblica illuminazione a Gioiosa Marea. Il progetto, voluto dalla Giunta La Galia, rappresenta uno dei punti qualificanti del programma amministrativo e prevede la fornitura e posa in opera di circa 3000 corpi illuminanti a LED e il rifacimento delle relative linee di collegamento. L’efficientamento degli apparecchi a LED verrà garantito da un sistema di dimmeraggio, che regolerà il flusso luminoso in funzione della viabilità stradale.

Il progetto, iniziato nel 2017 con l’Amministrazione Spanò e seguito dall’Assessore Giosuè Giardina, è stato redatto dall’ingegnere Giuseppe Panassidi, per conto della società Energia 2000 srl che ha ottenuto l’affidamento in concessione del servizio per 20 anni. Direttore dei lavori è l’ingegner Francesco Casamento di Gioiosa Marea.

Grazie al sistema del project financing, il totale complessivo del progetto, con la partecipazione del soggetto privato, aveva raggiunto un ammontare di quasi 2 milioni e 700mila euro. La gestione garantirà la manutenzione costante dell’illuminazione e consentirà anche consistenti risparmi energetici con evidenti risvolti positivi per le casse comunali e per le tasche dei cittadini.

Inoltre, a breve, verrà fornito alla popolazione un numero di telefono a cui inviare segnalazioni di guasti o disservizi.

Il Sindaco Giusi La Galia commenta con soddisfazione: “L’installazione dei primi corpi illuminanti rappresenta una svolta attesa e voluta in direzione del risparmio e dell’efficienza energetica. La nuova gestione garantirà la manutenzione costante dell’illuminazione e consentirà anche consistenti risparmi energetici con evidenti risvolti positivi per le casse comunali e per le tasche dei cittadini”.

