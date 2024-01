Depuratore di San Giorgio, progetto esecutivo in fase di avvio

Durante l’incontro tenutosi ieri negli uffici del Commissario della Regione Siciliana per la Depurazione delle Acque, il Sindaco Giusi La Galia ha esplorato gli sviluppi del depuratore consortile di Zappardino e del progetto di adeguamento del depuratore di San Giorgio.

Il Sub Commissario della Regione Siciliana per la Depurazione delle Acque, Salvatore Cordaro, insieme al consulente Riccardo Costanza, hanno reso noto che l’incarico per il progetto esecutivo sta per essere formalizzato. Tale progetto sarà adattato alle nuove normative del codice degli appalti.

Il Sindaco La Galia ha sottolineato l’urgenza di accelerare i tempi, considerando l’importanza cruciale dell’impianto per San Giorgio e l’intero comprensorio. Ha commentato: “Dopo l’inaugurazione del potabilizzatore lo scorso dicembre, un depuratore moderno ed efficiente rappresenta un passo significativo per la tutela dell’ambiente e il miglioramento della qualità della vita. Ciò, a sua volta, avrà un impatto positivo sull’economia turistica.”

