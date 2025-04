Simulacri Gesù Risorto e Madonna in processione a Messina

Domenica 20 aprile è prevista la tradizionale processione dei simulacri di Gesù Risorto e della Madonna della Mercede, con inizio alle ore 8 presso la chiesa della Madonna della Mercede, situata in via Tommaso Cannizzaro. L’evento religioso si svolgerà lungo un percorso urbano prestabilito e sarà accompagnato da misure di sicurezza predisposte dal Corpo di Polizia municipale, incaricato della chiusura temporanea delle strade interessate.

Il corteo seguirà l’itinerario che attraversa via Centonze, via Bixio, via Ghibellina, via Santa Cecilia, via Martino, via Cernaia, via Battisti. All’incrocio con via della Zecca, il simulacro di Gesù Risorto si separerà dal resto del corteo, proseguendo in via della Zecca, lungo la corsia riservata di corso Cavour fino a piazza Duomo.

In seguito, riprenderà corso Cavour, porta Imperiale, via XXIV Maggio, via Bisazza, via Borelli, via Nicotra, viale Principe Umberto, via Pietro Castelli e via Cannizzaro, per poi fare ritorno alla chiesa di partenza. In occasione della replica serale dell’incontro tra i due simulacri, prevista davanti alla chiesa di Santa Maria della Mercede, il servizio Mobilità urbana ha disposto modifiche alla viabilità.

In particolare, nella fascia oraria compresa tra le 17 e le 22, il tratto di via Tommaso Cannizzaro tra le vie Sacro Cuore e Lenzi sarà soggetto a divieti di sosta su entrambi i lati, con rimozione forzata, e a interdizione al traffico veicolare, per garantire lo svolgimento regolare della manifestazione.

