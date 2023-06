Messina celebra la Festa della Repubblica: unione e impegno civico

Unione e impegno civico a Messina nella commemorazione della Festa della Repubblica.

Oggi la città di Messina si unisce alle celebrazioni per il 77° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, una festa che richiama cittadine e cittadini in nome dei valori fondamentali di libertà, uguaglianza e solidarietà sociale sanciti dalla Costituzione. L’evento, caratterizzato da grande entusiasmo e spirito di partecipazione, ha visto la presenza di diversi sindaci del comune messinese.

“La festa del 2 giugno è la festa di tutti noi italiani, un popolo straordinario, e rappresenta un’occasione unica per onorare il senso di appartenenza alla Nazione, che ci ha sempre visto uniti”, ha dichiarato la prefetta Cosima Di Stani durante la presentazione delle celebrazioni. La prefetta ha invitato la cittadinanza a vivere insieme questo importante momento di ricorrenza.

In vista dell’evento, diverse istituzioni cittadine si sono unite per illuminare i loro edifici con i colori della bandiera italiana. La Prefettura, il Comune, l’Università, la Stele della Madonnina sul Forte S. Salvatore del Comando Supporto logistico della Marina Militare e il teatro Vittorio Emanuele brillano di luce tricolore, simbolo di un profondo spirito di condivisione per il bene comune.

La Festa della Repubblica rappresenta un momento di memoria grata e impegno civico, un’occasione per riflettere sui principi fondamentali che hanno plasmato la nostra società. Manteniamo viva la consapevolezza dell’importanza di questi valori per garantire un futuro migliore per tutti i cittadini italiani.

