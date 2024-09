Promozione, l’Orlandina supera il Galati con gol decisivo al 98′

L’Orlandina ottiene la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Promozione, battendo il Città di Galati per 1-0 grazie a una rete segnata nei minuti di recupero. L’incontro si è svolto allo Stadio “Ciccino Micale” di Capo d’Orlando e ha visto la squadra locale imporsi con un gol decisivo di Basilio Ceraolo al minuto 98.

La partita, priva di grandi occasioni, si è aperta con un’iniziativa del Galati al 15′, quando Frisenda ha creato la prima azione pericolosa. Successivamente, al 35′, l’Orlandina ha risposto con un tiro di De Gregorio, che però ha colpito involontariamente il compagno Cabrera, bloccando così il possibile vantaggio. Prima della fine del primo tempo, Frisenda ha avuto un’altra occasione su punizione, ma il suo tiro è terminato sopra la traversa. Anche De Gregorio ha impegnato il portiere dell’Orlandina, Scinaldi, che ha mantenuto il risultato sullo 0-0.

Nel secondo tempo, l’Orlandina ha beneficiato dei cambi, con l’ingresso di Alessio Scarvaci e Basilio Ceraolo. La squadra ha aumentato la pressione, specialmente sulle fasce, ma è stata la difesa del Galati a resistere fino all’ultimo. Al 75′, Iuculano ha avuto un’occasione per l’Orlandina, ma il tiro di Scarvaci è stato fermato sulla linea. Nei minuti finali, l’espulsione di Iuculano per doppia ammonizione ha complicato la situazione, ma l’Orlandina ha trovato comunque la vittoria grazie a un cross di Mantegna trasformato in gol da Ceraolo.

Con questo risultato, l’Orlandina si unisce a Città di Villafranca, Messana e Santangiolese, tutte a punteggio pieno con sei punti.

