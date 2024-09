Concerto gratuito dedicato a Beethoven al Teatro Massimo Bellini

Il 29 settembre, il Teatro Massimo Bellini di Catania ospiterà il concerto intitolato “L’Amata Immortale”, interamente dedicato a Ludwig van Beethoven. Questo evento, organizzato in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti” di Palermo, vedrà la partecipazione di importanti artisti, tra cui docenti e studenti dell’istituzione palermitana, con il patrocinio del Ministero della Cultura e degli assessorati regionali ai Beni Culturali, Identità Siciliana, Turismo, Sport e Spettacoli. Il sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha sottolineato l’importanza dell’evento, evidenziando la collaborazione tra i conservatori delle principali città siciliane per promuovere la crescita della cultura musicale.

Tra gli artisti coinvolti spiccano il professore Gianfranco Pappalardo Fiumara, che vanta una carriera internazionale con oltre 1000 concerti, e il violinista Riccardo Obiso, primo violino dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. L’orchestra sinfonica “Alessandro Scarlatti” sarà diretta dal Maestro Giuseppe Crapisi, anch’egli docente del Conservatorio di Palermo. “Siamo lieti di sostenere questa manifestazione con la presenza di nostri illustri docenti e di un ex allievo – ha dichiarato Mauro Visconti, direttore del Conservatorio – la collaborazione tra Catania e Palermo è cruciale per la crescita del settore musicale”.

Il programma della serata, introdotta dal promotore culturale Nicolò Fiorenza, comprende tre capolavori di Beethoven: la “Romanza per violino e orchestra n. 2”, il “Concerto per pianoforte e orchestra n. 3” e la “Sinfonia n. 7”. Il sovrintendente del Teatro, Giovanni Cultrera da Montesano, darà il benvenuto ai presenti. Gianfranco Pappalardo Fiumara ha espresso il suo entusiasmo per l’esibizione, sottolineando come l’evento rappresenti anche un omaggio alla sua città natale e a Vincenzo Bellini. L’ingresso al concerto è gratuito.

