Bonus Energia: proroga per richieste fino al 26 giugno in Sicilia

Il termine per richiedere il “Bonus Energia” della Regione Siciliana è stato prorogato. Grazie a un decreto dell’assessorato regionale delle Attività produttive, le imprese hanno più tempo per presentare le domande e accedere al contributo che fa parte del piano “RePowerEU”. Questo piano mira a sostenere la ripresa e la resilienza delle imprese rispetto alle ripercussioni sociali ed economiche causate dalla crisi dovuta alla pandemia Covid-19. Il nuovo termine per le richieste è il 26 giugno alle ore 12.

Inoltre, il governo regionale sta lavorando per apportare modifiche all’avviso relativo agli “aiuti alle imprese per maggiori costi legati alla crisi energetica”. Tra queste modifiche, è previsto l’innalzamento del contributo dal 30 al 100 percento dell’incremento dei costi energetici del 2022 rispetto al 2021. Inoltre, la soglia massima di contributo per le imprese sarà aumentata da 20 a 200 mila euro.

Questa proroga e le modifiche apportate offrono nuove opportunità per le imprese siciliane che desiderano beneficiare del “Bonus Energia” e ottenere un sostegno per far fronte ai costi energetici. È un’opportunità preziosa per le aziende che stanno cercando di superare le difficoltà causate dalla crisi economica e di investire nella sostenibilità energetica.

È importante che le imprese interessate presentino le domande entro il nuovo termine stabilito, rispettando tutte le modalità e i requisiti richiesti. Questo contributo può rappresentare un aiuto concreto per le aziende siciliane nel ridurre i costi energetici e nel perseguire una maggiore efficienza.

La Regione Siciliana si impegna a sostenere le imprese locali e ad adottare misure per favorire la ripresa economica. Il “Bonus Energia” è parte di questo impegno, offrendo alle aziende l’opportunità di investire nella sostenibilità energetica e di contribuire alla ripresa e alla resilienza del tessuto economico siciliano.

© Riproduzione riservata.