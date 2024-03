Gioiosa Marea: Junker, innovazione sulla gestione dei rifiuti

L’amministrazione comunale di Gioiosa Marea ha introdotto una nuova era nella gestione dei rifiuti con l’implementazione dell’applicazione Junker.

Questo innovativo strumento digitale, già utilizzato da oltre 2mila Comuni italiani, mira a semplificare e ottimizzare il processo di raccolta differenziata, coinvolgendo attivamente i cittadini nella gestione sostenibile dei rifiuti.

Facilità d’Uso e Funzionalità di Junker

L’applicazione Junker si distingue per la sua semplicità d’uso e per una vasta gamma di funzionalità. Grazie a un vasto database interno, comprendente oltre 1 milione e 800 mila prodotti, Junker è in grado di riconoscere gli imballaggi attraverso il codice a barre. Questa caratteristica permette agli utenti di ottenere informazioni dettagliate sui materiali e sulle modalità corrette di smaltimento, personalizzate in base alla propria posizione geografica.

Servizi Integrati e Accessibilità Universale

Oltre al riconoscimento dei rifiuti, Junker offre una serie di servizi complementari, tra cui calendari aggiornati dei ritiri, quiz educativi sulla differenziazione e mappe dei punti di raccolta. L’app è accessibile a tutti, inclusi non vedenti, ipovedenti e utenti anziani, con tutte le informazioni disponibili in 12 lingue per garantire un’esperienza inclusiva e universale.

Impatto Ambientale ed Economico

L’introduzione di Junker non solo migliora la gestione dei rifiuti a livello individuale, ma ha anche importanti ripercussioni ambientali ed economiche a livello collettivo. Attraverso una corretta differenziazione, si mira a ridurre le emissioni di CO2 e i costi di gestione dei rifiuti per i Comuni, aumentando nel contempo i profitti derivanti dal riciclo.

Un Passo Avanti per la Sostenibilità

Noemi De Santis, responsabile comunicazione di Junker app, evidenzia l’importanza di coinvolgere attivamente i cittadini per garantire una raccolta differenziata di alta qualità. Junker rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di questo obiettivo, promuovendo una cultura della sostenibilità e fornendo un’infrastruttura tecnologica affidabile e sempre accessibile.

