Mascherine, in Sicilia l’obbligo resta solo nei reparti fragili

Anche in Sicilia l’obbligo di indossare la mascherina nei reparti ospedalieri che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura e nelle Rsa, resta valido. Questa disposizione è prevista nell’ordinanza del ministro per la Salute, Orazio Schillaci, e la Sicilia ha deciso di farvi fede.

Il direttore medico dei presidi dell’azienda ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello di Palermo, Ilaria Dilena, ha dichiarato che verrà rispettata l’ordinanza del ministro per quanto riguarda gli obblighi di utilizzo delle mascherine nei reparti di oncologia, cardiologia, neonatologia, nelle terapie intensive e nelle aree di attesa dove stazionano pazienti e visitatori che manifestano problemi respiratori.

Inoltre, la direzione dell’Asp di Messina ha confermato che verrà applicata l’ordinanza del ministro in tutti gli ambulatori e gli ospedali dell’Asp, facendo rispettare l’obbligo di indossare la mascherina negli ambulatori e nei reparti previsti dall’ordinanza per tutelare i pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura.

La sicurezza dei pazienti e degli operatori sanitari rimane una priorità e il buon senso è fondamentale per agire in modo adeguato e rispettare le disposizioni previste. In Sicilia, quindi, si continuerà ad adottare le misure di precauzione necessarie per garantire la salute di tutti.

