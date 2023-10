Tre giorni di eventi nautici a San Giorgio

Dal 27 al 29 ottobre, presso San Giorgio, avrà luogo un evento di tre giorni dedicato al mondo della nautica. Questa iniziativa è stata organizzata nell’ambito di un progetto promosso dal Comune di Gioiosa Marea e finanziato in collaborazione con l’Assessorato Regionale Attività Produttive.

Il venerdì, alle 18:00, lungo il suggestivo lungomare, si svolgerà un importante convegno dal titolo “Nautica: prospettive per il futuro”. Tra i relatori di spicco, figura il Consigliere nazionale di Confindustria Nautica, Gaetano Fortunato, insieme al docente del Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo, Andrea Marcel Pidalà, e al Presidente del Gal Nebrodi Plus, Francesco Calanna. Il Sindaco Giusi La Galia fornirà i saluti istituzionali, mentre la moderazione dell’evento sarà affidata al presidente della Pro Loco San Giorgio, Calogero Gambino.

Durante tutta la durata dell’evento, sarà possibile visitare l’esposizione nautica dalle 18:00 alle 22:00, con un orario esteso fino alle 20:00 di domenica 29 ottobre. Inoltre, per intrattenere il pubblico, saranno presenti performance musicali dal vivo con Antonio Agnello e Marco Mammana, insieme agli Scotch and Soda live.

Questo evento rappresenta un’opportunità per gli appassionati della nautica e per coloro che sono interessati alle sfide e alle prospettive di questo settore in costante evoluzione.

