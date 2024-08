Inaugurata l’EXPO Oliveri 2024: successo siciliano

L’1 agosto 2024, l’EXPO Oliveri ha ufficialmente aperto le sue porte con la partecipazione dell’Assessore Regionale Elvira Amata e del Sindaco di Oliveri, Francesco Iarrera. Questa fiera, giunta alla sua 19ª edizione, è diventata un evento di riferimento per commercianti, artigiani e appassionati di cultura etnica, con un’attenzione particolare al Made in Sicily e alla sostenibilità agroalimentare.

L’inaugurazione, avvenuta alle ore 20:00, ha visto una partecipazione entusiasta di visitatori provenienti da tutta la Sicilia e oltre, confermando l’importanza di questa manifestazione. La fiera è pensata per essere un evento adatto a tutte le generazioni, con numerosi stand nell’area Food & Beverage che attraggono anche i più giovani.

Molti espositori hanno confermato la loro presenza, con attività provenienti non solo dalla Sicilia, ma anche dalla Calabria, Puglia e altre regioni. Gli espositori presentano le ultime novità in vari settori, tra cui estetica, ferramenta e casalinghi. L’EXPO Oliveri offre un’importante opportunità di rinnovamento per tutte le attività coinvolte.

L’Assessore Regionale Elvira Amata ha dichiarato: «Conosco la Fiera EXPO Oliveri da tempo, da ragazzina venivo come turista, oggi in qualità di Assessore e ho avuto il piacere di inaugurarla insieme al Sindaco e alla sua squadra. Di questo ne sono felice. La fiera rappresenta un’occasione importante per i nostri artigiani, mette in mostra le eccellenze dei loro prodotti e dà la possibilità di farlo nei confronti dei numerosi turisti che ogni anno si registrano in occasione di questa esposizione. Il Comune di Oliveri è un territorio che possiamo definire turistico ad ampi livelli e, in considerazione dei dati di quest’anno sul turismo, è possibile stimare che anche qui a Oliveri la presenza turistica raggiungerà numeri molto importanti. Tengo a ribadire che per portare avanti azioni di questo tipo come Assessorato bisogna lavorare in sinergia con il territorio, ed è quando accaduto con il Sindaco Iarrera».

Il Sindaco Francesco Iarrera ha aggiunto: «Anche quest’anno l’EXPO ha dimostrato di essere una realtà consolidata, capace di promuovere grandi valori e di raccontare la Sicilia. Talvolta noi siciliani abbiamo la percezione di essere figli di stereotipi ma è un concetto che per fortuna si sta perdendo, merito della qualità della nostra terra, del nostro lavoro e dei nostri valori. Infatti stanno cominciando a sparire gli stereotipi e la gente inizia ad invidiarci. Oggi nel mondo c’è una grandissima richiesta di Sicilia. Abbiamo tradizioni, una cultura importante e bellezze paesaggistiche inimitabili. La sicilianità ogni è un brand, un valore, che deve essere espresso ed esposto con grande orgoglio. L’EXPO Oliveri è un esempio di realtà intelligente che punta sullo sviluppo. Infatti a beneficiare della promozione turistica non sarà solo il Comune di Oliveri ma tutto l’Interland e non solo».

La famiglia D’Amico di “Eurofiere SRL” ha commentato: «Dietro un evento così importante c’è moltissimo lavoro. Ogni anno cerchiamo di migliorare la qualità e di perfezionare anche i dettagli, per far diventare la fiera un grande punto di riferimento in termini di qualità e innovazione. Quest’anno siamo arrivate a un importante traguardo e contiamo a lavorare per nuovi traguardi nei prossimi anni. La nostra caratteristica più importante è di certo la promozione e la tutela del Made in Sicily, contribuendo a dare alla sicilianità risonanza nazionale e internazionale. Oltre agli operatori del messaggio Made in Sicily, abbiamo operatori sia dell’artigianato sia punti di riferimento del settore agroalimentare, tra cui molti giovani che credono nella terra e vogliono rimanere sul territorio per portare il loro importante contributo».

La fiera resterà aperta fino al 31 agosto 2024, dalle 19:00 all’1:00, presso il Campo Sportivo di Oliveri, con oltre 120 stand ed espositori, compresa un’area svago e una zona Food & Beverage.

