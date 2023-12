Sciopero al Policlinico di Messina: sindacati in allarme

I sindacati Nursind, Fp Cgil, Uil Fpl, Fials, Nursing Up e Usb hanno proclamato uno sciopero di 24 ore, in programma per il 18 dicembre, presso il Policlinico di Messina. In una nota congiunta, i sindacati hanno denunciato la grave carenza di personale e hanno fatto appello alla Regione affinché aumenti il tetto di spesa per evitare un’emergenza nell’istituzione sanitaria.

Secondo quanto dichiarato dai sindacati, la carenza di organico sta avendo gravi conseguenze sulla gestione dei turni e potrebbe peggiorare ulteriormente se non saranno prese misure adeguate. La richiesta principale è quella di nuove assunzioni tra il personale vincitore del concorso bacino orientale, proroghe per il personale in scadenza e stabilizzazioni per il personale avente diritto.

Senza l’innalzamento del tetto di spesa da parte della Regione, il Policlinico di Messina rischia una situazione di emergenza. I sindacati hanno avvertito che il personale potrebbe dover affrontare un carico di lavoro eccessivo, con conseguenze gravi sulla qualità dell’assistenza. Reparti importanti come l’Oncologia Medica, la Chirurgia Toracica, Vascolare ed Oncologica, l’Ostetricia e Ginecologia, la Nefrologia, Malattie Infettive, Pneumologia, Rianimazione, Terapia intensiva neonatale, Medicina ed Epatologia, Stroke e Malattie neuromuscolari potrebbero subire gravi conseguenze.

I sindacati avevano già lanciato l’allarme nei giorni scorsi, evidenziando la mancanza di oltre 50 unità infermieristiche e la non sostituzione di 53 coordinatori, con il personale esistente costretto a coprire le lacune in tutti i reparti.

La situazione è ora considerata critica, e i sindacati hanno invitato la popolazione e il personale a partecipare a una manifestazione davanti al padiglione L del Policlinico per sensibilizzare l’assessorato regionale alla Salute sull’importanza di aumentare il tetto di spesa del personale.

