Momenti di paura a Capizzi: masso si stacca dal costone roccioso

A Capizzi, nei Nebrodi, si è verificato un pericoloso incidente quando un imponente masso si è staccato dal costone roccioso. La situazione avrebbe potuto portare a conseguenze tragiche, ma un caso fortuito ha evitato il peggio.

Nel cuore del piccolo centro abitato di Capizzi, la tranquillità è stata scossa quando un grosso masso ha ceduto dal pendio roccioso sovrastante, minacciando di colpire una strada molto frequentata. In quel preciso istante, una donna e suo figlio stavano attraversando la strada con la loro auto. L’incidente sembrava inevitabile, ma per fortuna, il destino ha sorriso loro.

Grazie a circostanze straordinarie, madre e figlio sono sfuggiti all’evento catastrofico senza riportare ferite. L’auto è passata incolume sotto il masso in caduta, evitando un impatto che avrebbe potuto avere esiti letali. Le dimensioni considerevoli del masso avrebbero causato gravi danni, ma la sorte ha risparmiato la vita dei due occupanti dell’auto.

Immediatamente intervenute sul luogo dell’incidente, le autorità locali e una squadra di tecnici del comune hanno attivato misure per garantire la sicurezza. La zona è stata delimitata con transenne mentre esperti eseguono sopralluoghi per comprendere le cause dell’evento e per rendere sicuro l’intero costone.

© Riproduzione riservata.