Sicilia, 27 aprile elezioni per Liberi Consorzi e Città Metropolitane

In Sicilia, domenica 27 aprile, si terranno le elezioni di secondo livello per il rinnovo degli organi di governo dei Liberi Consorzi Comunali e delle Città Metropolitane. Saranno chiamati al voto i rappresentanti degli enti locali per l’elezione dei presidenti e dei consiglieri dei Liberi Consorzi di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa e Trapani, oltre ai membri delle assemblee delle Città Metropolitane di Palermo, Catania e Messina.

La data del voto è stata stabilita dal decreto emanato dal presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, su proposta dell’assessore regionale alle Autonomie locali e alla Funzione pubblica, Andrea Messina. Il provvedimento è stato ufficialmente pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana, sancendo così l’avvio delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi degli enti di area vasta.

Potranno esprimere la propria preferenza gli amministratori locali in carica alla data delle elezioni, trattandosi di un voto di secondo livello riservato agli organi elettivi comunali. Le operazioni di voto si svolgeranno nell’intera giornata del 27 aprile, con apertura delle urne prevista dalle ore 8 e chiusura alle ore 22.

L’appuntamento elettorale riguarderà dunque le ex Province siciliane, che con la riforma regionale sono state trasformate in Liberi Consorzi Comunali e Città Metropolitane. Il processo di rinnovo degli organi amministrativi si inserisce nel quadro della governance locale, coinvolgendo sindaci e consiglieri comunali nella scelta delle nuove rappresentanze istituzionali.

