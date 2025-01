Polizia di Stato pattuglia le piste garantendo sicurezza e aiuto

La Polizia di Stato, nel contesto delle attività di sicurezza in montagna, ha prestato soccorso a 25 persone nell’ultima settimana sulle piste dell’Etna Nord, grazie all’impegno degli agenti sciatori. Il clima soleggiato ha favorito l’afflusso di numerosi appassionati di sport invernali, ma ha anche incrementato la necessità di interventi per incidenti.

Gli agenti, in servizio con sci e motoslitte, hanno monitorato le aree di interesse, garantendo il rispetto del “codice delle nevi”. Gli incidenti registrati hanno riguardato sciatori e snowboarder, con traumi come fratture a bacino, tibia e rotula, lesioni a legamenti, distorsioni alla caviglia e contusioni. I casi più gravi hanno richiesto il ricovero in Pronto Soccorso.

Fuori dalle piste, la Polizia ha assistito due ragazze che, a bordo di uno slittino, hanno urtato contro rocce procurandosi una sospetta frattura al bacino. Gli interventi hanno evidenziato che molte delle lesioni derivano da cadute accidentali, alcune con il coinvolgimento di terzi. In questi casi, gli agenti compilano i verbali dell’incidente, sottolineando l’importanza dell’assicurazione obbligatoria per eventuali danni a terzi. Otto persone sono state sanzionate per mancanza di copertura assicurativa, con multe tra 100 e 150 euro.

Gli agenti hanno anche registrato incidenti attribuibili a inesperienza tecnica e comportamenti imprudenti di sciatori, tra cui adulti e adolescenti senza formazione adeguata. Dall’inizio della stagione invernale, su un totale di 80 interventi, i più frequenti hanno riguardato traumi da caduta e richieste di aiuto da parte di persone incapaci di affrontare la discesa a valle.

