Criticità nell’operatività del Papardo: la Uil-Fpl coinvolge la Corte dei Conti

La Uil-Fpl denuncia criticità al Reparto di Radioterapia del Papardo, coinvolgendo la Corte dei Conti. Pazienti penalizzati e macchinario nuovo mai utilizzato.

La Uil-Fpl di Messina invia una nota al commissario dell’Azienda Papardo, all’assessorato regionale alla Salute e alla Procura generale della Corte dei Conti, denunciando problemi nel Reparto di Radioterapia del Papardo. Il segretario generale, Livio Andronico, sottolinea che i pazienti con patologie importanti devono aspettare per le cure urgenti poiché solo un “acceleratore lineare” è in funzione, mentre l’altro già montato non è operativo.

Secondo la Uil-Fpl, vi sono criticità nella distribuzione del personale nel Reparto di Radioterapia, che genera un aumento del rischio clinico e stress per i lavoratori. La nota denuncia una gestione poco accorta da parte del Direttore di U.O.S. Radioterapia e del Dirigente delle Professioni Sanitarie – Area Tecnica. Inoltre, l’unico Acceleratore Lineare in uso viene utilizzato sia per le terapie richieste dai pazienti che per procedure urgenti dalla Medicina trasfusionale, sovraccaricando il macchinario e causando fermi tecnici.

Nonostante l’acquisto e il montaggio di un nuovo Acceleratore Lineare da oltre due mesi, esso non è ancora operativo, generando disagi per i pazienti e gravi danni economici all’azienda. I pazienti sono costretti a cercare terapie presso altre strutture ospedaliere. La situazione ha spinto la Uil-Fpl a coinvolgere la Corte dei Conti, al fine di risolvere le criticità del Reparto di Radioterapia del Papardo.

