Liberty Lines vince l’appalto per gli aliscafi Messina-Reggio

Liberty Lines si assicura il servizio di aliscafi tra Messina e Reggio Calabria, garantendo efficienza e qualità.

Dopo due bandi deserti, Liberty Lines si aggiudica il servizio di aliscafi Messina-Reggio con un’offerta di 34.147.547 euro.

Dopo due tentativi falliti, finalmente c’è una svolta per il servizio di trasporto marittimo veloce tra Messina e Reggio Calabria. La compagnia Liberty Lines si è aggiudicata l’appalto per gli aliscafi, presentando l’unica offerta valida di 34.147.547 euro. La decisione è in attesa degli accertamenti finali per l’assegnazione del servizio pubblico.

L’appalto per il servizio di trasporto marittimo tra le due città siciliane è stato oggetto di due bandi andati deserti in precedenza. Tuttavia, Liberty Lines ha deciso di dare una nuova possibilità e ha presentato l’offerta vincente al terzo tentativo. La cifra proposta dimostra l’impegno della compagnia nel garantire un servizio di qualità e affidabile per i passeggeri che utilizzano questa importante tratta marittima.

La commissione incaricata ha dato parere positivo sull’offerta presentata da Liberty Lines, e attualmente sono in corso gli ultimi accertamenti per formalizzare l’aggiudicazione del servizio. Questa notizia è accolta con grande interesse da parte della popolazione locale, che ha atteso con ansia una soluzione per il servizio di trasporto marittimo veloce tra Messina e Reggio Calabria.

La vittoria di Liberty Lines rappresenta un’opportunità per migliorare l’efficienza e l’affidabilità del servizio di trasporto marittimo nella regione. La compagnia ha dimostrato la sua capacità di gestire con successo servizi di questo tipo e di garantire la sicurezza e il comfort dei passeggeri durante le traversate.

L’assegnazione dell’appalto a Liberty Lines potrebbe portare anche ad un potenziamento delle infrastrutture portuali e a nuove opportunità per lo sviluppo economico della zona. I residenti e i viaggiatori che utilizzano questa rotta potranno beneficiare di un servizio più efficiente e di una maggiore scelta di orari e opzioni di viaggio.

La compagnia Liberty Lines è pronta ad assumersi questa responsabilità e ad offrire un servizio di alta qualità per gli aliscafi Messina-Reggio. Ora, si attendono i prossimi sviluppi e l’ufficializzazione dell’aggiudicazione del servizio pubblico di trasporto marittimo veloce, che segna una nuova era per la connessione tra le due città.

