Incidente mortale a Sferracavallo, 44enne perde la vita

Opel Corsa e scooter si scontrano a Sferracavallo.

Uomo perde la vita in violento incidente stradale coinvolti uno scooter e un’Opel Corsa. Indagini in corso.

Nella borgata marina di Sferracavallo, una strada tranquilla è stata teatro di un tragico incidente stradale che ha lasciato la comunità in lutto. Giovanni Graziano, 44 anni, ha perso la vita in un impatto fatale che ha coinvolto il suo scooter e un’Opel Corsa.

L’evento ha avuto luogo lungo la via dell’Arancio, dove il destino ha unito i destini di due veicoli in uno scontro violentissimo. Gli operatori del servizio sanitario 118 hanno prontamente raggiunto la scena, ma non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso di Graziano.

Le forze dell’ordine sono state chiamate all’azione, con le pattuglie della Polizia Municipale che si sono affrettate a preservare l’area dell’incidente. La via è stata temporaneamente chiusa al traffico, consentendo agli agenti di effettuare minuziosi rilievi al fine di stabilire la dinamica dell’accaduto. Nel frattempo, il flusso veicolare è stato deviato verso via del Cedro, ma il traffico in entrambe le direzioni, verso Trapani e Palermo, ha inevitabilmente subito rallentamenti.

Le indagini per gettare luce sulle circostanze precise dell’incidente sono state affidate agli esperti dell’unità di Infortunistica, che lavoreranno con determinazione per ricostruire ogni dettaglio.

