Esenzione temporanea pedaggio autostradale il sindaco ringrazia il CAS

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto e la giunta ringraziano il Consorzio Autostrade Siciliane per l’esenzione temporanea del pedaggio autostradale tra Barcellona e Milazzo, riducendo i disagi causati dalla chiusura del ponte del Mela e decongestionando il traffico. L’amministrazione comunale è impegnata nella realizzazione di una bretella alternativa.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e la giunta di Barcellona Pozzo di Gotto esprimono la loro gratitudine al Consorzio Autostrade Siciliane per aver risposto positivamente alla richiesta di esenzione temporanea del pedaggio autostradale tra i caselli di Barcellona e Milazzo. La decisione, presa dopo un tavolo tecnico in Prefettura, ha contribuito a ridurre i disagi subiti dagli automobilisti a causa della chiusura del ponte del Mela, facilitando i collegamenti tra i due Comuni e alleviando il traffico lungo la strada statale.

Contemporaneamente, l’amministrazione comunale di Barcellona Pozzo di Gotto resta vigile nei confronti dei lavori per la realizzazione di una bretella al ponte del Mela, che rappresenterà un’alternativa provvisoria in attesa delle misure definitive di sicurezza. A tal proposito, sono in corso dialoghi con la Prefettura di Messina tramite il tavolo tecnico, al fine di trovare soluzioni adeguate e garantire una migliore viabilità nella zona interessata.

© Riproduzione riservata.