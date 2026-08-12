Brolo, via libera alla riqualificazione dell’area Pip di contrada Sirò

Via libera a Brolo agli interventi di riqualificazione dell’area destinata agli insediamenti produttivi di contrada Sirò. Conclusa la procedura di gara, i lavori sono stati aggiudicati alla Project & Construction s.r.l. di Castell’Umberto, che ha presentato un ribasso dell’11,20% sulla base d’asta. L’importo complessivo dell’aggiudicazione è pari a 528.754,32 euro.

Gli interventi saranno finanziati attraverso 700 mila euro provenienti dalle risorse del Poc Sicilia 2014/2020, messe a disposizione dall’assessorato regionale alle Attività produttive. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Laccoto aveva presentato la relativa istanza all’inizio dell’anno.

Il progetto esecutivo, già cantierabile e predisposto dall’Area tecnica comunale diretta dall’ingegnere Basilio Ridolfo, interessa il sub-comparto “2B” dell’area Pip di contrada Sirò. La zona comprende sei lotti, per una superficie complessiva superiore a 9 mila metri quadrati, assegnati negli anni scorsi alle imprese richiedenti.

Il programma prevede il miglioramento della viabilità interna e dei marciapiedi, la realizzazione di aree verdi attrezzate con arredi urbani, un nuovo impianto di illuminazione, sistemi di gestione intelligente e il potenziamento delle reti idrico-sanitarie.

Sul fronte digitale sono previsti un sistema di videosorveglianza, una colonnina per la ricarica dei veicoli elettrici e infrastrutture per banda larga e fibra ottica, con l’obiettivo di incrementare la connettività a disposizione delle aziende e il controllo dell’area produttiva.

Responsabile unico del progetto è la geometra Maria Teresa Cristina Pintagro Gallarizzo, dell’Area tecnica comunale.

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