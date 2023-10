Meloni: “La mia relazione con Andrea Giambruno finisce qui”

Giorgia Meloni, attuale presidente del Consiglio, ha reso pubblica la fine della sua lunga relazione con Andrea Giambruno attraverso un post sui social. Questa dichiarazione, fatta con un tono misurato, mette fine a una storia d’amore che ha attraversato quasi un decennio.

La leader politica ha condiviso una fotografia che la ritrae insieme all’ex compagno e alla loro figlia Ginevra, sottolineando l’importanza di questa esperienza nella sua vita. Nel suo messaggio, Meloni ha espresso la sua gratitudine per gli anni trascorsi con Giambruno, compresi i momenti difficili che hanno affrontato insieme. Ha inoltre riconosciuto l’unico tesoro che questa relazione ha portato nella sua vita: la loro amata figlia Ginevra.

Le parole di Meloni hanno sottolineato che le strade dei due si sono separate da un po’ di tempo, ed è giunto il momento di accettarlo. Ha promesso di difendere ciò che sono stati insieme, preservare la loro amicizia, e soprattutto, garantire che la loro bambina di sette anni, Ginevra, possa continuare ad amare sia la madre che il padre. Meloni ha condiviso il dolore di non aver potuto fare lo stesso nella sua infanzia.

Il messaggio si è chiuso con un post scriptum che sembra un chiaro riferimento alle sfide e alle critiche che potrebbero emergere in seguito a questa dichiarazione. Meloni ha sottolineato la sua determinazione a rimanere salda come una pietra, nonostante qualsiasi tentativo di indebolirla. In questo modo, ha espresso la sua risolutezza di fronte alle sfide che potrebbero presentarsi nel futuro.

© Riproduzione riservata.